وزير خارجية فنزويلا يقترح مبادرة لإيواء الأطفال الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الفنزويلى إلياس خاو إنه قدم مبادرة بإيواء عدد من الأطفال اليتامى بسبب الأعمال الحربية الإسرائيلية وتقديم نوع من الحماية المؤقتة لهؤلاء، مشيرا إلى أن ما يأمله أن يعود الأطفال إلى فلسطين بعد أن تكون حرة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى أن الأسبوع القادم سيكون وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى فى كراكاس للتحاور حول الأمر فى إطار اتفاقيات حقوق الأطفال لإيوائهم فى مخيمات، مشيرا إلى أن فنزويلا ستأخذ أكبر عدد من الأطفال وستبحث عن أسر لهم، لافتا إلى أنه يفضل أن تكون هذه الأسر من فلسطين.

وأوضح أن الحكومة الفنزويلية ستهتم بكافة التفاصيل فى هذا الأمر فى إطار المواثيق الدولية، لافتا إلى أن الرئيس الفنزويلى مادورو لديه الفريق اللوجستى الذى يقوم بالتنسيق للأمر ومن خلال اليونيسيف.