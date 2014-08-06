“فتح الله” يترك الزمالك ويوقع لنادي”الجيش”

تعاقد مجلس إدارة نادى طلائع الجيش، مع محمود فتح الله لاعب الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل .

وكان النادى العسكرى، دخل فى مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل ضمه، ورحب فتح الله بالإنضمام لصفوف النادى العسكرى، لاسيما وأنه من أكثر الأندية اسقرارًا فى مصر .

وكان النادى، تعاقد مع حاتم توفيق لاعب وسط فريق الجونة رسميًا لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل، بعد الجلسة التي عقدها اللاعب مع مسئولي النادي العسكري مساء أمس الأول .

على صعيد منفصل، وافقت الإدارة على رحيل الليبيري ويليام جيبور مهاجم الفريق لريو آفي البرتغالي، وأعلن هيثم عرابى وكيل اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك “، انتقال اللاعب لصفوف الفريق البرتغالي لمدة 3 مواسم، رافضًا الإفصاح عن قيمة المالية التى حصل عليها النادى العسكرى نظير الاستغناء عنه، والمعروف أن النادى البرتغالى يضم بين صفوفه أحمد حسن كوكا نجم الأهلى السابق .

وكانت المفاوضات بين النادين، بدأت منذ يوليو الماضي بتقديم إدارة نادي ريو آفي عرضًا رسميًا للجيش للحصول على خدمات اللاعب مقابل 100 ألف يورو وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي العسكري التي طالبت بالحصول على 450 ألف يورو.

يذكر أن النادى، تعاقد مع كل من أحمد شديد قناوى والسيد حمدى فى صفقة إنتقال حر بعد إستغناء الأهلى عنهما خلال الفترة الماضية .