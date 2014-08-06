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حبس عاطل متهم بسرقة السيدات بالاكراه على الطريق الدائري بالمعادي

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حبس عاطل متهم بسرقة السيدات بالاكراه على الطريق الدائري بالمعادي حبس عاطل متهم بسرقة السيدات بالاكراه على الطريق الدائري بالمعادي

أرشيفية

أمر محمد حميدة،مدير نيابة البساتين، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالتخصص في سرقة السيدات بالإكراه في حال تعطل سياراتهم علي الطريق الدائري بالمعادي.

كشفت التحقيقات التي باشرها شريف زكريا، وكيل نيابة البساتين، أن المتهم كان يستخدم سيارة نصف نقل للسير بها ليلا علي الطريق الدائري بالمعادي، حتي يصطاد ضحاياه من السيدات، في حال تعطل سيارتهن، حيث كان ينزل من سيارته ويقوم بتهديد المجني عليها بواسطة سلاح أبيض “مطواة”، حتي يجبرها علي تسليم جميع متعلقاتها الشخصية سواء من اموال او هواتف محمولة أو نقود ومصوغات ذهبية.

أشارت التحريات الي أن المتهم نفذ جريمته بذات الطريقة في خمسة وقائع مختلفة، حتي تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وإحالته الي النيابة التي أصدرت قرارها امتقدم.

 

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