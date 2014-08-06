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“الإرادة” يدين تأخر الخارجية المصرية فى حل مشكلة المصريين العالقين بليبيا

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“الإرادة” يدين تأخر الخارجية المصرية فى حل مشكلة المصريين العالقين بليبيا “الإرادة” يدين تأخر الخارجية المصرية فى حل مشكلة المصريين العالقين بليبيا

محمد الكومى الأمين العام لحزب الإرداة

أدان محمد الكومى الأمين العام لحزب الإرداة، تأخر الخارجية المصرية والجهات المسئولة عن حل أزمة المصريين فى ليبيا، مما تسبب فى أضرار بالغة للمصريين هناك.

وأضاف “الكومى” فى تصريحات صحفية له، أن جميع الدول التى لها جاليات فى ليبيا، سارعت إلي حماية رعايها وإجلائهم، لافتًا إلي أن تأخرت كثيرًا فى بدء إجلاء المواطنين المصريين بليبيا والمصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية.

وطالب “الكومى” الخارجية المصرية، أن يكون رد فعلها أسرع من ذلك، لحماية المصريين بجميع دول العالم، حيث ان مصر الأن تختلف كثيرًا عن السابق، ويجب أن تحفظ كرامة المصريين فى الداخل والخارج.

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