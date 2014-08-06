تناولي الوجبات الخفيفة لفقدان وزنك

للوجبات الخفيفة أهميّة في تزويد جسمك بالمغذّيات الضروريّة، ممّا يمنعك من الإفراط في تناول الطعام عند مواعيد الوجبات الرئيسيّة.ويُمكن لتناول هذه الوجبات أن يؤدّي إلى كسب الوزن أو خسارته، وفقاً لخياراتك.ولذلك، ينصحك مركز التغذية Low Cal Diet Clinic باللجوء إلى الخيارات الصحيّة، في هذا المجال.

يحقّ لك بتناول وجبتين خفيفتين يوميّاً.

وفي أغلب الأحيان، تعتادين تناول الوجبات الخفيفة المعلّبة، التي تتضمّن 100 سعرة حرارية، مثل البسكويت، إذ إنّها مصنّعة بشكل أساسيّ من الدقيق المُعالج وغنيّة كثيراً بالسكّر، وعلى الرّغم من أنك ستسرّين بكمية السعرات الحرارية القليلة التي تقدّمها، إلا أنها لا توفّر قدراً كافياً من المغذّيات.

وبصورة عامّة، اعتادي دائماً على اختيار الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتينات والألياف ومضادات الأكسدة.

ويُنصح بتناول الوجبة الخفيفة الأولى، بعد الفطور، أي بين العاشرة صباحاً والحادية عشرة صباحاً، وتكون في العادة عبارة عن حصّة من الفاكهة، توازي بحجمها كفّ اليد.أمّا الوجبة الخفيفة الثانية، فينبغي تناولها ما بين الرابعة والخامسة ظهراً، وتتضمّن أحد أنواع الحلويات أو أيّ من الوجبات الخفيفة المذكورة أدناه.

أقلّ من 200 سعرة حرارية

جرّبي هذه الوجبات الخفيفة الصحيّة، التي تحتوي على أقلّ من 200 سعرة حراريّة:

• ثمرة موز طازجة:خيار مثاليّ خلال فترة المعاناة من المتلازمة السابقة للحيض.في الواقع، إنّها لذيذة جداً، وتحتوي على الكثير من المعادن، التي تحاولين الحصول عليها من خلال الشوكولاتة.إنّها غنية بالبوتاسيوم والفيتامين "بي 6" B6، وهكذا ستتمكّنين من التعويض عن هاتين المادّتين اللتين تنقصان خلال المرحلة السابقة للحيض.بالإضافة إلى ذلك، يُساعدك الموز في الشعور بالشبع!

نصيحة: قومي بتقطيع ثمرة موز متوسّطة الحجم في كوب، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو، و3 حبّات لوز. *السعرات الحرارية: أقلّ من 90 سعرة حراريّة.

• حساء العدس: إنّ تناول هذا الحساء الساخن الغني بالبروتين والفيتامين "سي" والذي يشبه بنكهته الحمضيّات سيستغرق بعض الوقت.لذلك، إنّ الاستمتاع به يُلزمك بالجلوس على الطاولة والتنفّس والاسترخاء.

*السعرات الحرارية: أقلّ من 125 سعرة حرارية.

• الجزر: بالإضافة إلى أنّ حبّات الجزر غنيّة بالبوتاسيوم، على غرار ثمار الموز، فإنّها مقرمشة، وبالتالي فإنّ تناولها يستغرق وقتاً.استمتعي بـ8 حبّات صغيرة منها، والمضاف إليها القليل من عصير الليمون الحامض والكمّون.

*السعرات الحرارية: أقلّ من 80 سعرة حرارية.

وكذلك، يُمكنك الاستمتاع بها مع صلصة مؤلّفة من ملعقتين كبيرتين من الحمّص.

*السعرات الحرارية: 90 سعرة حرارية.

• الزبادي بالفاكهة الخالي من الدسم:يحتوي على ما يكفي من المغذّيات، مثل الكالسيوم وهو الأهمّ، فضلاً عن أنّ البروتين في الحليب يُساعدك في محاربة التوتر.

*السعرات الحراريّة: 125 سعرة حرارية.

• 3 رقائق من القمح الكامل مع شريحتين من الجبن القليل الدسم:اختاري دائماً رقائق القمح الكامل، بما أنّ الألياف ستجعلك تشعرين بالشبع بين الوجبات، فيما يوفّر لك الجبن القليل الدسم البروتين والكالسيوم.

*السعرات الحرارية: 135 سعرة حرارية.

• حبتان صغيرتان من الشوكولاتة (15 جراماً زنة كلّ منهما).

• لوح شوكولاتة صغير: 28 جراماً من الشوكولاتة الخالية من السكّر أو 32 جراماً من الشوكولاتة السوداء.

• قطعة من الكعكة المصنوعة منزليّاً.

• 3 أكواب من الفشار العادي + ثمرة فاكهة.

• أصابع من الجزر، مع عصير الحامض.

• قبضة من رقائق "الكورنفليكس" + 12 ملعقة كبيرة من الزبيب + زبادي بالفاكهة.

• حبة تفاح مطهوّة مع القرفة، يُمكن تناولها مع نصف كوب من فتات الشوفان، إذ إنها بديل مثاليّ لتورتة فتات التفاح.

• حبتان من الفاكهة.

• كوب من سلطة الفاكهة.

*أطعمة يُمكن الاستمتاع بها من دون الشعور بالذنب، لأنّها تحتوي على الحدّ الأدنى من السعرات الحرارية:

- لوح بوظة خاصّ بالحمية.

- الخضر (الخيار أو الطماطم مع السمّاق أو الحامض، وشرائح الليمون الحامض مع الملح والكمون، والبروكلي مع الثوم...).

- كوب صغير من الهلام الخاصّ بالحمية.

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