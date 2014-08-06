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أصول نشر الصور على "إنستغرام"

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أصول نشر الصور على "إنستغرام" أصول نشر الصور على "إنستغرام"

الأربعاء 06-08-2014 15:34

يُعتبر "إنستغرام" أفضل مكان لنشر الصور ومشاركتها مع الأصدقاء.
وعلى غرار مواقع التواصل الاجتماعيّ الأخرى، التي أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من حياتنا اليوميّة، يتطلّب حسابك في هذا الموقع التقيّد ببعض القواعد، التي تُطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر:

- امتنعي عن نقل صورة معيّنة من شخص آخر، بدون إبراز اسم هذا الأخير.
- امتنعي عن نشر الصور بطريقة عشوائيّة، واكتفي بـ3 صور في اليوم، منعاً لحدوث التكرار المملّ.فمثلاً: إذا كان لديك أيّ نوع من الحيوانات الأليفة، فما يحق لك هو التقاط صورة واحدة له، لا أكثر.كما أنّه من الضروريّ عدم المبالغة في نشر "السلفي".
- امتنعي عن نشر الصور الإباحيّة والمخلّة بالآداب أو أيّ شعارات طائفيّة قد لا يتقبّلها الآخر.
- فكّري ملياً، قبل نشر أيّ صورة لك.
- احرصي على أن تُرفقي الصورة بجملة أو عبارة كتفسير لها.
- لا تطلبي من أصدقائك أن يقوموا بنقر زرّ الإعجاب على أيّ من صورك، فهذا قرار يتّخذونه بأنفسهم.
- لا تنتظري أن يُبادرك الشخص الآخر بـمتابعة حسابك، إذا قمت بذلك.وإذا لم يفعل ذلك، امتنعي عن القيام بـإلغاء المتابعة!

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