تأثر إمدادات المياه بقرى الصف وأطفيح بسبب تخريب برج ضغط عالٍ

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن قرى مراكز الصف والعياط قد تأثرت بإمدادات مياه الشرب بعد تعطل خطوط نقل الكهرباء نتيجة الأعمال التخريبية التى تعرض لها برج الضغط العالى بمنطقة التبين شمال مركز الصف وبرج كهرباء أطفيح، كما أثرت على مغذى البرغوثى على ترعة الإبراهمية، حيث يعمل المغذى بالطاقة الكهربية، مما خفض منسوب مياه الرى بالترعة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه يجرى حالياً إصلاح ما أفسده المخربون، وإنشاء برج جديد لإعادة مستويات الجهود الكهربية إلى ماكانت عليه والتى تقوم بتغذية محطات المياه، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال مع نهاية الأسبوع القادم.

وأوضح، أن الأعمال التخربية أثرت سلباً على محطات المياه بالمراكز نتيجة انقطاع الكهرباء لمدة طويلة فى محطتى مياه الصف والعياط، مضيفا أن "شركة مياه الشرب بالجيزة قامت بتشغيل جميع المولدات الموجودة بالمحطات إلا أن المولدات لاتستطيع تشغيل المحطة بكامل طاقتها وتعمل بنسبة 50% من إنتاج المحطة فقط".

ومن جانبه، أكد المهندس حنفى محمد حنفى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم إرسال سيارات مياه متنقلة للقرى المتأثرة من انقطاع المياه لتفى بحاجة الأهالى.

كما أكد المهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء أنه يجرى حاليا أعمال الإصلاح لبرج كهرباء جهد 66 فولت بمنطقة الصف نتيجة التدمير الذى لاحق به، والتى يتم تغذيتها حالياً من اتجاه آخر الأمر الذى أدى إلى وجود هبوط فى الجهد وتخفيف الأحمال، ما كان له تأثير على إنتاجية محطات المياه بالمركزين.