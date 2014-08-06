خطوات ومستندات استخراج القيد العائلى المميكن للالتحاق بكليات عسكرية

يقدم "اليوم السابع" شرحا وافيا والمستندات المطلوب إرفاقها لاستخراج القيد العائلى المميكن من خلال الإنترنت (لراغبى الالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة).

وننوه بأن هذا الطلب لتحضير القيد العائلى لأول مرة فقط، وفى حالة الرغبة فى إعادة إصدار القيد العائلى لنفس الشخص يتم إصداره من بوابة الأحوال المدنية، ومدة صلاحية القيد هى ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ طباعته وليس من تاريخ تقديم الطلب.

خطوات استخراج القيد العائلى

> الخطوة الأولى: الدخول على اللينك التالى

> http://tansik.egypt.gov.eg/familytree/account/login.aspx

الخطوة الثانية:

> يقوم المواطن بتدوين البيانات الخاصة بالقيد العائلى بنموذج طلب الحصول على قيد عائلى مميكن بخط واضح كما مبين فى النموذج رقم (1).

الخطوة الثالثة:

> إرفاق المستندات التالية :

1- صورة من بطاقة الرقم القومى للأب أو صورة من شهادة الميلاد وفى حالة وفاة الأب ترفق صورة من شهادة وفاته (استرشادية).

2- صـــــورة مــــــن شهــادة ميلاد الأم أو (صورة من بطاقة الرقم القومــى للأم) وفى حالة وفاة الأم ترفق صورة من شهادة الوفاة (استرشادية).

3- صورة من وثيقة زواج الأب والأم/ صور من وثائق زواج الأب إذا تعددت الزوجات، وصور من وثائق الطلاق فى حالة الطلاق (استرشادية).

4- صور من شهادات ميلاد الأبناء، وفى حالة وفاة أحد الأبناء ترفق صورة من شهادة الوفاة (استرشادية).

ملحوظة: يتم إرفاق صور من المستندات التى تدعم البيانات المدونة بنموذج طلب الحصول على القيد العائلى، وفى حالة ما إذا كانت هناك بيانات غير مسجلة بالحاسب تطلب أصول المستندات ويتم تسجيلها أولا .