تأكدي من سلامة مولودك في مقاعد أمان السيارة

تستخدم الكثير من الأمهات «مقاعد الأمان» للأطفال في السيارات؛ اعتقاداً منهن أنها مريحة وتوفر السلامة لهم، غافلات عن المخاطر التي قد يتعرض لها المولود إذا استخدمتها بشكل خاطئ، والتي قد تتسبب بوفاته عند حدوث اصطدام أو توقف مفاﺠﺊ، الخبيرة التربوية، الدكتورة ناهد فهمي علي حطيبة، أستاذة العلوم التربوية بكلية رياض الأطفال؛ تضع لك نقاطاً؛ من الضروري اتباعها، وهي:

- من الضروري أن تضعيه بالمقعد الخلفي، وخاصة إذا كان عمره لم يتخطَ العام الأول، أما إذا تمت ولادته قبل موعدها، أو كان جسمه صغيراً جداً، فقد تحتاجين لاستبدال مقعد الأمان العادي بفراش خاص.

- ثبتي المقعد بشكل جيد ومريح للطفل؛ حتى لا يتحرك.

- اتبعي دليل استخدام المقعد، ولا تغفلي بأن تستخدمي حزام الأمان، والذي تقومين بتثبيته على مستوى إبط الطفل، مع الحفاظ على الأشرطة من الانزلاق من على كتفه.

- لا تضعي حزام الكتف تحت ذراع مولودك أو وراء ظهره، ولا تكتفي بحزام الأمان السفلي فقط، فإذا اصطدمت السيارة؛ فسيندفع طفلك ويرتطم، ومن المؤكد أنه سيصاب.

- اعلمي أن وضع المواليد في المقعد الأمامي أو الخلفي، وتوجيههم للأمام؛ قد يؤدي إلى حدوث إصابات بالغة في رقابهم؛ تسبب وفاتهم أو إصابتهم بالشلل الرباعي في حال ارتطام السيارة أو توقفها فجأة وهي منطلقة بسرعة كبيرة.

- إذا بلغ 10كجم أو أكثر، وعمره على الأقل سنة؛ فيمكن وضعه في مقعد الأمان المخصص، متجهاً إلى الأمام في المقعد الخلفي للسيارة.

- الأطفال الذين يزنون 20 كجم أو أكثر؛ يمكن ركوبهم على مقاعد داعمة ترفعهم وربطهم بحزام الأمان.