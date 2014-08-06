"ضمان" تصدر أول باقة أساسية للتأمين الصحي في دبي

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" أمس عن إصدارها لأول وثيقة تأمين صحي وفقاً لقانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد الذي تطبقه إمارة دبي وتتضمن الوثيقة الجديدة على الباقة الأساسية للضمان الصحي لصالح موظفي شركة جينكو للمقاولات العامة التي تعد واحدة من أبرز شركات المقاولة على المستوى الإقليمي وتتخذ من دبي مقراً لها.

وتلبي الباقة الأساسية المقدمة من "ضمان" معايير قانون التأمين الصحي الإلزامي الصادرة عن هيئة الصحة بدبي، والخاصة بالموظفين المقيمين الذين يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 4000 درهم فما دون، حيث تغطي مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية مثل: خدمات استشارة الأطباء العامين، والتحويل إلى الأخصائيين، والتحاليل والفحوصات، والعمليات الجراحية، والحمل والولادة.

وقال الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان": "يشكل هذا الحدث محطة هامة في مسيرة الشركة التنموية. وانه لمن دواعي سرورنا ان نكون احدى الشركات المرخصة لتقديم خدمات التأمين الصحي والمتأهلة لتقديم الباقة الأساسية، ما يتيح لنا خدمة جميع افراد المجتمع في دبي. كما نرحّب اليوم بانضمام موظفي جينكو إلى قائمة مشتركي ضمان ونتطلع لتقديم خدماتنا لهم."

وكانت صحة دبي قد اعتمدت في أبريل الماضي "ضمان" في قائمة سبع شركات تأهلت لتقديم الباقة الأساسية للضمان الصحي في الإمارة بعد تلبيتها مجموعة المعايير الإضافية التي وضعتها الهيئة. ويتيح هذا التأهل، إلى جانب رخصة التأمين الصحي للشركة، توفير برامج التأمين الصحي بما فيها الباقة الأساسية للضمان الصحي المخصصة للموظفين المقيمين الذين يتقاضون 4000 درهم أو أقل شهرياً.

وتتوقع "جينكو" أن تضم وثيقة التأمين هذه أكثر من 1500 موظف مع نهاية الحالي تبعاً للنجاحات التي تحققها الشركة في تنمية أعمالها من جانبه قال المهندس جمال عبد الفتاح، المدير العام لشركة جينكو للمقاولات العامة: "انطلاقا من إيماننا بأن موظفينا هم رأس مالنا الأساسي، حرصنا على توفير برنامج تأمين صحي قيّم ومضمون لهم. فالشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان تتمتع بسمعة متميزة وسجل ناجح في قطاع التأمين الصحي في الدولة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الثنائية مع ضمان ستحقق الفائدة لما فيه صحة موظفينا ونجاح مؤسستنا."

وقال الدكتور سفين روهتي، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "ضمان": "نحن نعتز بموقعنا الريادي كمزود للتأمين الصحي في الدولة وبمعايير الخدمة عالمية المستوى التي نطبقها، ونتطلع إلى هذه الخطوة كنقلة نوعية لتعزيز موقعنا في سوق التأمين الصحي ومع حصولنا على اعتماد هيئة الصحة بدبي الذي يؤهلنا لتقديم الباقة الأساسية للضمان الصحي، نحن واثقون بأن الشراكة التي أبرمناها اليوم ستشكّل مقدمة للعديد من عقود التأمين الناجحة."

ورافق الإعلان تسليم بطاقة "ضمان" رمزية من قِبل الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "ضمان" لأول موظفي جينكو المستفيدين من الضمان الصحي في مقر الشركة بدبي، وذلك تقديراً لأدائه المثالي في مجال الصحة والسلامة المهنية.