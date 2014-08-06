«هآرتس» تعرض خسائر حرب غزة بالأرقام

عرضت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأربعا، 20 رقما عن العدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال أرقام ترصد خسائر كل جانب على حدة، وتبين استهداف جيش الاحتلال للمدنيين والمنشآت المدنية، خلافا لادعاءات قادة الجيش بمراعاة الجانب الانساني خلال الحرب.

وكانت الأرقام كالتالي:

30920 منزلا فلسطينيا في غزة تضررت من القصف الإسرائيلي.

10000 منزل فلسطيني تهدمت بالكامل

485000 فلسطينيا تم تشريدهم بسبب الحرب، وتحولوا إلى لاجئين.

141 مدرسة فلسطينية تضررت من القصف الإسرائيلي

120 مسجدا في غزة تضررت من العدوان الإسرائيلي

2657 صاروخا أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل خلال الحرب كلها.

584 صاروخا فلسطينيا أسقطتها منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في إسرائيل خلال الحرب.

4762 إجمالي عدد غارات الجيش الإسرائيلي على غزة.

32 نفقا في غزة دمرتها القوات الإسرائيلية

82201 جندي احتياط استدعاهم الجيش الإسرائيلي للحرب في غزة

64 ضابطا وجنديا إسرائيليا لقوا مصرعهم في الحرب

4 مدنيين إسرائيليين لقوا مصرعهم

1620 جنديا إسرائيليا أصيبوا في الحرب

684 مدنيا إسرائيليا أصيبوا في الحرب

1865 فلسطينيا استشهدوا في الحرب

672 طفلا وامرأة أستشهدوا في الحرب

9536 فلسطينيا أصيبوا في الحرب

326 أكبر عدد هجمات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على غزة في يوم واحد وكان بتاريخ 9 يوليو

149 أكبر عدد من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في يوم واحد وكان ذلك بتاريخ 10 يوليو.

46 أكبر عدد صواريخ أسقطتها «القبة الحديدية» الإسرائيلية في يوم واحد، وكان ذلك بتاريخ 10 يوليو 2014.