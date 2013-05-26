70 ألف جنيه حجم الخسائر بحريق كنيسة العذراء بطما‎ في سوهاج

قال المهندس كمال شلبى رئيس مدينة طما أن تقرير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز طما بمحافظة سوهاج بشأن حجم الخسائر والتلفيات الناجمة عن احتراق كنيسة السيدة العذراء بمدينة طما أن حجم تلك الحسائر والتلفيات يصل الي 70 ألف جنيه.

وأشار الى أن اللجنة باشرت أعمالها خلال الأيام الماضية وقامت بعمل حصر لكافة محتويات الكنيسة المحترقة من أجهزة وأثاث وتوصلت اللجنة بمساعدة راعى الكنيسة والعاملين إلى ان تكلفة الخسائر التى لحقت بالكنيسة من جراء الحريق الذى أتى على محتوياتها بالكامل وتسبب فى إنهيارها،و ترجع أحداث الواقعة عقب تلقي اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز طما يفيد بنشوب حريق بكنيسة العذراء وانهيارجزء كبير منها .

وتبين من خلال التحريات أن الحريق نشب بكنيسة العذراء الكائنة بشارع العذراء بمدينة طما المكون من ثلاثة طوابق مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوف بالأخشاب حيث أمتد الحريق على عدد 3 مبانى ملحقين بمبنى الكنيسة الرئيسى المبنى الأول من الناحية القبلية مكون من 3 طوابق مستغل كمبنى للخدمات والثانى من الناحية البحرية مكون من طابقين ويستغل كمكتبة ومركز كمبيوتر والمبنى الثالث من الناحية مكون من 5 طوابق مستغل كمبنى للخدمات وجميعها أنهارت من الداخل بالكامل وساعد على إنتشار الحريق شدة الرياح.