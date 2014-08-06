مصرع شاب في مشاجرة بالإسماعيلية‎

لقى شاب مصرعه طعنآ فى الظهر و اصيب شقيقه بجروح في مشاجرة أمام منزلهم بقرية ابو شحاته التابعة لمركز الاسماعيلية .

> تلقي اللواء مصطفى سلامة مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا من العميد محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بوقوع مشاجرة وأسفرت عن قتل المدعو فتحى رمضان “17 سنــة ” طالب ” مقيم عزبة ابو شحاتة.

تم تشكيل فريق بحث ضم رجال مباحث شرطة مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد احمد النمكى رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقباء عماد عبد الرؤف ومحمود رشدى واحمد الطحاوى واحمد ايهاب لضبط مرتكبى الجريمة

> الاسماعيلية العام وتباشر النيابة التحقيق.