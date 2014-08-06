اختاري أحمر الشفاه المناسب على طريقة النجمات

يُعتبر أحمر الشفاه من أساسيّات المكياج، إذ يُبرز جمال الشفاه. تختلف طرق وضع أحمر الشفاه لتكبير الفم أو تصغيره، لكنّ للّون أيضاً تأثيراً كبيراً في شكل الشفاه. والجدير ذكره أنّ لون البشرة هو الذي يتحكّم بلون أحمر الشفاه. فالإطلالة لا تكتمل إلا بمكياج متناسق ومناسب لأنواع البشرة. إليك، بالصور، أحمر الشفاه باللون البرتقالي الذي جعل بشرة لوبيتا السوداء مشرقة، وأحمر الشفاه الزهري الذي استخدمته جيسيكا ألبا، إضافة إلى العديد من النجمات اللواتي اخترن أحمر الشفاه المناسب، بالرغم من اختلاف ألوان البشرة لديهنّ.

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للبشرة البيضاء

تُعتبر هذه البشرة شاحبة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى الألوان القويّة التي تُعيد إشراقها. للتخلص من هذه المشكلة، من المحبّذ استخدام الألوان الحمراء التي تجعل الوجه مشرقاً. إليك، بالصور، أحمر الشفاه الذي تستخدمه Scarlett Johansson لجعل بشرتها مشرقة.

للبشرة الزيتونية

تتميّز البشرة الزيتونية بقدرتها على التفاعل مع الألوان. وهنا، يختلف اختيار لون أحمر الشفاه باختلاف الإطلالة التي تريدين أن تظهري بها.

فالأحمر البرتقاليّ مثلاً يُناسب البشرة الزيتونيّة، ويمنحها إطلالة جذابة وساطعة. في حين أنّ الأحمر المائل إلى الورديّ يجذب الضوء لإطلالة مشرقة. أمّا الأحمر النبيذيّ فيعكس الدفء ويُناسب السهرات.

للبشرة الداكنة

تحتاج البشرة السمراء إلى ألوان تنيرها لإطلالة لافتة. إليك، بالصور، الألوان التي تستخدمها بيونسيه ولوبيتا، والتي تتدرّج من البرتقالي المائل إلى الأحمر فالأرجواني.

تتنوع ألوان أحمر الشفاه، وتختلف باختلاف الموضة. يُمكنك سيدتي متابعة الألوان الرائجة، لكننا ننصحك بأن تلتزمي بالتدرّجات التي تُناسب لون بشرتك لتحقيق الإطلالات اللازمة وتأمين الإشراق والجاذبية لمكياجك.

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