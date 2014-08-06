تعاون Calvin Klein مع موقع NET-A-PORTER.COM

أعلن موقع NET-A-PORTER.COM عن تعاونه مع ماركة Calvin Klein الشهيرة في مجموعة حصرية مكونة من 14 قطعة متنوعة بين الفساتين و التنانير والقمصان.

وقد وصف المدير الإبداعي لماركة "Calvin Klein" المصمم فرانسيسكو كوستا هذه المجموعة قائلاً: "هذه المجموعة أنيقة ومتقنة، وتحتوي على معظم القطع التي تحتاج إليها السيدة في خزانتها الصيفية، كما تتميز بستايلها الأنثوي الناعم المستوحى من الهامبتونز".

شاهدي ماذا قدم المصمم فرانسيسكو كوستا من ماركة Calvin Klein في تعاونه مع موقع NET-A-PORTER.COM .