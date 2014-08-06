محافظ السويس: 3 طرق رئيسية سيتم تطويرها ضمن مشروع السيسي

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس ان هناك 3 طرق رئيسية بالسويس سيتم تطويرها ضمن خطة الرئيس لتطوير 3200 كيلو متر على مستوي الجمهورية.

أضاف محافظ السويس خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ، ظهر اليوم ، بالديوان العام لعرض انجازات المحافظة على مدار عام أن الطرق التي سيتم تطويرها وهي ” طريق السويس من منطقة مدينة بدر حتى كمين الـ 109 ، وطريق نفق الشهيد أحمد حمدي حتى رأس سدر ، وطريق السخنة من منطقة الجلالة”.

تابع محافظ السويس أن هذه الطرق التى سيتم تطويرها خلال عام وستكون خارج ميزانية الدولة لمحافظة السويس ، مؤكدا أن الخير قادم لمصر.