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الجربوع يعايد منسوبي بلدية الشماسية

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الشماسية - عبدالعزيز الدويحس

    عايد رئيس بلدية محافظة الشماسية الأستاذ خالد بن سليمان الجربوع منسوبي البلدية من موظفين وعاملين وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك. وحضر هذه المعايدة محررو الصحف بالمحافظة وعدد من الأهالي ومن ثم تناول الجميع وجبة الإفطار المعدة لهذه المناسبة السعيدة.

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