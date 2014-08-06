هاآرتس: إسرائيل تهدد باستئناف الحرب على غزة حال فشل "محادثات القاهرة"

بعد حوالى شهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانسحاب آخر جندى إسرائيلى من القطاع أمس، تصاعدت لهجة التهديد باستئناف الحرب على لسان ضباط كبار فى الجيش الإسرائيلى، فى حال فشل المحادثات بالقاهرة.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الجيش بدأ بإعادة بعض الألوية العسكرية الى معسكراتها الثابتة، لكنه نشر قوات كبيرة حول القطاع، لاحتمال مواصلة الحرب، حيث أكد ضابط رفيع أنه إذا تعرضت إسرائيل للنيران فسيرد الجيش على الفور.

وأضافت هاآرتس، أن الجيش الإسرائيلى ينوى تسريح بعض قوات الاحتياط التى استدعاها لهذه الحرب، وبدء ترميم الجدار الأمنى على حدود القطاع، موضحة أنه سيواصل خلال الأيام القريبة تفجير فتحات بعض الأنفاق التى تمتد من غزة إلى إسرائيل التى تم اكتشافها فى الجانب الشرقى من الجدار.

وقال أحد المسئولين العسكريين للصحيفة العبرية، إن الدراسات الميدانية أثبتت بأنه تم إلحاق ضرر كبير بالأنفاق، وإنها فقدت هدفها الأساسى، تنفيذ عمليات فى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

فيما قال ضابط رفيع شارك فى الحرب، إن الهدف الأساسى للعملية هو "انتزاع الأنفاق من أيدى حماس"، مضيفا "فى 90% منها أصبنا الهدف، وكنا نعرف أين تتواجد، ولكنه كانت لدينا نقص فى المعلومات أيضا".

ورجح الجيش الإسرائيلى بأن المفاوضات السياسية فى القاهرة قد تستغرق أسبوعين بعد انتهاء الهدنة الحالية التى تم إعلانها لمدة 72 ساعة، وفى حال لم تكن حماس راضية عن التفاهمات، فإنها ستتحدث إلى إسرائيل بالصواريخ، ولذلك أبقى الجيش على قواته فى حالة تأهب.