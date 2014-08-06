نقيب المحامين: مشروع تنمية قناة السويس لا يقل أهمية عن"السد العالى"

أشاد سامح عاشور، نقيب المحامين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مشروع تنمية محور قناة السويس، ووصفه بأنه مشروع قومى لا يقل أهمية عن السد العالى وتأميم قناة السويس.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، إن هذا المشروع يعد محطة ثالثة، مشيرا إلى أن المحطة الأولى هى قرار حفر قناة السويس والمحطة الثانية هى تأميم القناة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتأتى المحطة الثالثة التى أعلن عنها الرئيس السيسى وهى إنشاء فرع جديد للقناة وهى محطة تاريخية.

وتابع قائلا: "بقدر ما سيرتبط بهذا المشروع القومى من مشاريع بقدر ما سيعم الخير على مصر وشعبها، وأعتقد أن هناك خطة ضخمة وطموحة للتنمية فى المنطقة"، ودعا "عاشور" المشككين فى مصداقية الرئيس بشأن مشروع تنمية محور قناة السويس إلى تحرى الدقة والموضوعية والتكاتف معه لبناء مصر، مشيرا إلى أن المسألة ليست رئيس ولكنها مسألة دولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وسلطاتها وشعبها والأحزاب والنقابات وغيرها.