وزير التعليم: 20 مليون جنيه تكلفة مشروع المدرسة الداعمة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن تطبيق مشروع المدرسة الداعمة الجارى تنفيذه على عدد من مدارس الجمهورية بمختلف المحافظات، يكلف الوزارة ما يقرب من 20 مليون جنيه.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جودة مساعد الوزير للتطوير والجودة، أن مشروع المدرسة الداعمة يقوم على تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية بواقع 276 إدارة تعليمية، تكون حاصلة على شهادة الضمان والجودة لدعم 10 مدارس أخرى للحصول علىى الجودة والاعتماد، تمهيدا لتطبيق التجربة على جميع المدارس.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن المدرسة تقوم بنقل خبراتها إلى المدارس الأخرى ودعمها دعما كليا سواء فيما يتعلق صيانة ونظافة فصول المدرسة ودورات المياه، أو ما يتضمن الاهتمام بالعملية التعليمية.

وأشارت إلى أن تطبيق التجربة سيكون بين الوزارة وشركات الاتصال الدولية مثل شركة مايكروسوفت.