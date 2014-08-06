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رواد الفيس بوك يتداولون صورا توضح معاناة كبار السن فى دار للمسنين

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رواد الفيس بوك يتداولون صورا توضح معاناة كبار السن فى دار للمسنين رواد الفيس بوك يتداولون صورا توضح معاناة كبار السن فى دار للمسنين

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى"فيس بوك" بوستا لأحد المواطنين يظهر فيه بعض صور نزلاء لإحدى دور رعاية المسنين، توضح سوء المعاملة للنزلاء، كذلك سوء الخدمات التى تقدم لهم، رغم قيام أسرهم بدفع مبلغ 7000 جنيه مصرى شهريا مقابل الإقامة والخدمة الجيدة.

وأكد صاحب البوست على صفحته فى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن أصحاب الدائرة يأخذون ثلاثة آلاف جنيه بدل مرافق، رغم أنهم يدفعون 2000 جنيه فقط، منوها إلى أنهم يقدمون للنزلاء أسواء الخدمات والإهانة، وقد يصل الأمر للتعذيب والضرب بالقلم على الوجه.

كما يظهر فى الصور الإهمال وانتشار البق والناموس على حيطان غرف إقامة المسنين.


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