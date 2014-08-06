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تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى “أحداث الشورى” لجلسة 10 سبتمبر‎

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تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى “أحداث الشورى” لجلسة 10 سبتمبر‎ تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى “أحداث الشورى” لجلسة 10 سبتمبر‎

علاء عبد الفتاح

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى” والتى وقعت فى نوفمبر الماضى، ويظل الحكم الغيابى الصادر بحق المتهمين سارياً وهو 15 عاماً والتأجيل لجلسة 10سبتمر لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين .

يُذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

 

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