اليابان تحيي الذكرى 69 لـ”هيروشيما”

تحيي اليابان الذكرى 69 لإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما حيث حضر نحو 45 ألف شخص المراسم التي أقيمت في حديقة السلام في هيروشيما بالقرب من موقع الهجوم الذي وقع عام 1945 وقتل فيه 140 ألف شخص.

ودعا عمدة المدينة كازومي ماتسوي الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء آخرين إلى زيارة المدينة ليشاهدوا آثار إطلاق أول قنبلة نووية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية” إن اليابان عليها واجب السعي لإزالة الأسلحة النووية من العالم، مشيرا إلى أنها الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي.

وتأتي هذه الذكرى وسط انقسام اليابان حول قرار مجلس الوزراء برئاسة آبي بالسماح للجيش الياباني بالدفاع عن بلدان أجنبية، ولعب أدوار أكبر في الخارج.