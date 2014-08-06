السيطرة على حريق بمحول كهرباء بسبب زيادة الأحمال فى المنوفية

تمكنت قوات الدفاع المدنى والإطفاء من السيطرة على حريق بمحول كهرباء قرية كفر حمام بمركز تلا بسبب زيادة الأحمال .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحول كهرباء بجوار الوحدة المحلية بقرية كفر حمام التابعة لمركز تلا، وبالانتقال تم السيطرة على الحريق الذى نشب بلوحة المفاتيح الخاصة بالمحول وتبين احتراق عازل الموصل .

وبسؤال شهود العيان من أهالى القرية، قررا أن المحول كثير الاعطال وسبق إحتراقه من قبل بسبب كثرة الاحمال ونفيا الشبهة الجنائية، وقرر رئيس شركة الكهرباء أن سبب الحريق حدوث شرز بالمناول الفرعى للمحول بسبب زيادة الأحمال .