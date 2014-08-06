المسلحون يعيدون الانتشار خارج عرسال والجيش اللبناني يصد هجوما لهم

أعادت العناصر المسلحة الإرهابية انتشارها عند أطراف بلدة عرسال اللبنانية وتحاول الاعتداء على مواقع الجيش اللبناني في محوري مرج حسان ووادي الأرانب.

وصد الجيش اللبناني منذ بعض الوقت هجوما للمسلحين على مراكزه في منطقة عين الشعب غرب بلدة عرسال، موقعا في صفوفهم عددا من القتلى.

كما أصيب مدنيون جراء تعرض سيارة مدنية لإطلاق نار من قبل المسلحين في بلدة عرسال.

على صعيد متصل.. نعت قيادة الجيش اللبناني المعاون علي محمد الكك الذي استشهد صباح اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات التي خاضها الجيش ضد المجموعات الإرهابية في منطقة عرسال.

أ ش أ