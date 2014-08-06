ضبط 23000 لتر سولار وطن نخالة خشنة فى حملة أمنية بالمنوفية

تواصل مديرية امن المنوفية برئاسة اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية حملاتها لضبط الأسواق والخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط 23000 لتر سولار ؛ وطن نخالة خشنة مجهولة المصدر .

وتحرر محضر رقم 12129 جنح مركز السادات ضد محمد عبد الفضيل ابراهيم 42 سنة سئول عن محطة مصر للبترول بناحية الخطاطبة – السادات كان يوجد زيادة عن الرصيد الدفترى 23000 لتر سولار .

وتم تحرير محضر رقم 22608 جنح مركز شبين ضد ابراهيم احمد عبد المطلب 37 سنة مسئول عن محل اعلاف بناحية شبرا خلفون – مركز شبين وتم ضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر .

وتم تحرير 6 قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية و3 قضايا عدم وجود شهادة صحية و8 قضايا عدم وجود سجل تجارى وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم تواجد المدير المسئول .