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ضبط 23000 لتر سولار وطن نخالة خشنة فى حملة أمنية بالمنوفية

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ضبط 23000 لتر سولار وطن نخالة خشنة فى حملة أمنية بالمنوفية ضبط 23000 لتر سولار وطن نخالة خشنة فى حملة أمنية بالمنوفية

سولار- أرشيفية

تواصل مديرية امن المنوفية برئاسة اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية حملاتها لضبط الأسواق والخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط 23000 لتر سولار ؛ وطن نخالة خشنة مجهولة المصدر .

وتحرر محضر رقم 12129 جنح مركز السادات ضد محمد عبد الفضيل ابراهيم 42 سنة سئول عن محطة للبترول بناحية الخطاطبة – السادات كان يوجد زيادة عن الرصيد الدفترى 23000 لتر سولار .

وتم تحرير محضر رقم 22608 جنح مركز شبين ضد ابراهيم احمد عبد المطلب 37 سنة مسئول عن محل اعلاف بناحية شبرا خلفون – مركز شبين وتم ضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر .

وتم تحرير 6 قضايا عدم الإعلان عن السلع الغذائية و3 قضايا عدم وجود شهادة صحية و8 قضايا عدم وجود سجل تجارى وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم تواجد المدير المسئول .

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