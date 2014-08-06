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مصرع شخص حاول الخروج من المصعد بالطابق السابع عقب انقطاع الكهرباء بالمنوفية

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مصرع شخص حاول الخروج من المصعد بالطابق السابع عقب انقطاع الكهرباء بالمنوفية مصرع شخص حاول الخروج من المصعد بالطابق السابع عقب انقطاع الكهرباء بالمنوفية

أرشيفية

لقى صاحب ورشة رخام مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع ببرج سكنى تحت الإنشاء بمدينة شبين الكوم عقب انقطاع التيار الكهربائى ومحاولته الخروج من المصعد ، وتم نقل الجثة الى المستشفى وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بسقوط شحص من برج سكنى بشارع إستاد الجامعة بالبر الشرقى ووفاته ، وبالانتقال والفحص تبين سقوط محمود السيد عبد الحى -40 سنة- صاحب ورشة رخام من الطابق السابع ببرج سكنى تحت الانشاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومحاولته الخروج منه.

وبسؤال مرافقه قرر أن المتوفى حضر لمعاينة شقة بالبرج بالطابق التاسع لتركيب الرخام واثناء نزولهما بالمصعد انقطاع التيار الكهربائى وتوقف المصعد بالطابق السابع وحاول المتوفى الخروج من الاسفل بالمصعد فسقط بالبئر بالطابق الارضى وتوفى فى الحال تم تحرير محضر بالواقعة.

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