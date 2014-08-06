ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية السجن بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء ممتاز فهمى حملة لضبط الخارجين عن القانون .

وأسفرت عن ضبط 3 متهمين هم اسلام سعيد محمد نافع مقيم بقرية جزى التابعة لمركز منوف فى قضية ” مخدرات – سلاح ” ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه عن التهمة الأولى وثلاث سنوات وغرامة 1000 جنية عن التهمة الثانية ؛ علاء السيد عوض مقيم بقرية زاوية الناعورة مركز الشهداء فى قضية عاهه محكوم عليه بالسجن خمس سنوات ؛ عاطف عبد الهادى عبد الحميد مقيم بقرية كفر السناسبة – مركز منوف فى قضية شروع فى قتل وسلاح نارى وذخيرة ومحكوم عليه بالسجن 15 عام، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المذكورين .

ومن جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى، أن الحملة تأتى فى إطار سياسة الوزارة للتصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن الشرعية والتواجد الأمنى اليقظ ومواجهة كافة الانشطة الإجرامية وتعقب مرتكبيها.