أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية السجن بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية السجن بالمنوفية ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية السجن بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء ممتاز فهمى  حملة لضبط الخارجين عن القانون .

وأسفرت عن ضبط 3 متهمين هم اسلام سعيد محمد نافع مقيم بقرية جزى التابعة لمركز منوف فى قضية ” مخدرات – سلاح ” ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه عن التهمة الأولى وثلاث سنوات وغرامة 1000 جنية عن التهمة الثانية ؛ علاء السيد عوض مقيم بقرية زاوية الناعورة مركز الشهداء فى قضية عاهه محكوم عليه بالسجن خمس سنوات ؛ عاطف عبد الهادى عبد الحميد مقيم بقرية كفر السناسبة – مركز منوف فى قضية شروع فى قتل وسلاح نارى وذخيرة ومحكوم عليه بالسجن 15 عام، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المذكورين .

ومن جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى، أن الحملة تأتى فى إطار سياسة الوزارة للتصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن الشرعية والتواجد الأمنى اليقظ ومواجهة كافة الانشطة الإجرامية وتعقب مرتكبيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا