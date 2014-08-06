وزير البترول يختتم جولة تفقدية لمواقع العمل والإنتاج بمنطقة خليج السويس

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية اتباع الأساليب المثلى لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الإنتاج ولا يمس حقوق العاملين، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق من خلال ثقافة واعية وتطبيق منهجى لترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد والبنية الأساسية المتاحة والدقة في إعداد الدراسات المتعلقة بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتقليل الفترة التى يستغرقها حفر الآبار والتبكير بوضع الحقول على الإنتاج وتطبيق أحدث برامج الصيانة الدورية للمعدات والآلات وغيرها من الإجراءات التى تساعد على ترشيد النفقات وتقليل تكلفة إنتاج البرميل.

جاء ذلك فى ختام الجولة التفقدية لمواقع العمل والإنتاج البترولي بمنطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية والتي تواصلت على مدار 3 أيام بزيارة حقول إنتاج شركات جابكو وعجيبة والأمل وأوسوكو وبتروأمير وبتروجلف وبتروزيت وعش الملاحة ووادى السهل وزيتكو ومجاويش وجمسة للبترول ومصنع المصرية البحرينية لمشتقات الغاز.

وطالب الوزير جميع العاملين بمواقع العمل البترولى بالتكاتف وبذل المزيد من الفكر والجهد وتقديم الحلول المبتكرة والتركيز على زيادة الإنتاج بما يخدم عمليات ومشروعات التنمية بمصر.

واستمع الوزير، خلال زيارته لحقول بترول جابكو برأس شقير، إلى شرح من المهندس عابد عزالرجال رئيس الشركة الذي أوضح أن معدلات الإنتاج الحالية بلغت حوالى 80 ألف برميل يومياً من الزيت الخام وأنه جارٍ تنفيذ برنامج عمل طموح لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ خطة قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف لإنتاج حوالى 7ر21 ألف برميل جديدة خلال عام 2014/2015 ويخصص جزء منها لتعويض التناقص الطبيعي فى انتاج الأبار.

وأضاف أن هناك خطة طويلة الآجل تنفذ في عام 2015 لحفر آبار تنموية جديدة لإنتاج الزيت الخام من طبقات جديدة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وأشار إلى أن برنامج العمل الطموح يعتمد على استخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق غير التقليدية لزيادة الإنتاج من حقول المرجان وأكتوبر وبدري إلى جانب الاستمرار فى إعادة تأهيل البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول.

كما تفقد الوزير حقل أشرفى التابع لشركة عجيبة بمنطقة خليج السويس، حيث استعرض الجيولوجى مصطفى البحر رئيس الشركة سير العمل فى حقول الشركة بمنطقتى خليج السويس والصحراء الغربية، لافتاً إلى نجاحها فى زيادة معدلات الإنتاج خلال الشهر الماضي من جميع حقولها إلى حوالى 64 ألف برميل يومياً بعد وضع كشف إمرى العميق-15 على الإنتاج، كما تم عمل أول تجربة لإنتاج الزيت الثقيل بحقل أجهار.

وأوضح أنه من المستهدف ضخ استثمارات قدرها 357 مليون دولار لتنفيذ مشروعات استكشافية جديدة وتنمية الحقول وتحديث تسهيلات الإنتاج لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الإنتاج، لافتاً إلى أنه من المستهدف حفر 55 بئراً جديدة خلال عام 2014/2015 منها 10 أبار استكشافية بحقول مليحة وشرق كنايس بالصحراء الغربية من المتوقع أن تضيف حوالى 57 مليون برميل زيت خام إلى الاحتياطى البترولى بالمنطقة، ومن المخطط إنشاء مصنع غازات مليحة بالصحراء الغربية بطاقة 20 مليون قدم مكعب غاز مصاحب و 4 الاف برميل زيت لتحقيق الاستغلال الأمثل للغاز المنتج.

أ ش أ