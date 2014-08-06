غضب بالأقصر بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي

سادت حالة من الغضب العارم بين أهالي محافظة الأقصر بسبب عودة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن مدن وقري المحافظة بعد أن كادت هذه الظاهرة أن تختفي خلال الأسابيع الماضية .

قال محمد ابراهيم، أحد أهالي منطقة الكرنك، أن التيار الكهربائي انقطع بالأمس عن المنطقة بالكامل لأكثر من ثلاث مرات كل مرة ترواحت مدة الانقطاع ما بين الساعة والساعتين.

وأوضح أحمد علي أحد أهالي منطقة العوامية أن مسئولي شركة الكهرباء لم يراعوا كبار السن والأطفال والمرضي أثناء قيامهم بقطع التيار الكهربائي لكل هذه المدد بالمحافظة المعروفة بارتفاع درجات الحرارة .

وقال مصدر بشركة الكهرباء، أن درجة الحرارة المرتفعة أدت إلى زيادة الاستهلاك وبالتالى ارتفاع الأحمال وانقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك هو الحل الوحيد أمام المصريين في هذه الظروف .