بالصور| نجمات تألقن في حفل افتتاح 2013 Life Ball بفيينا

كتب : سارة سعيد منذ 9 دقائق

حضر عدد كبير من النجمات حفل افتتاح مهرجان Life Ball بفيينا، أكبر حدث خيري لجمع التبرعات في أوروبا، لصالح مرضى فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وتألقت بعضهن بينما ظهرت أخريات في أزياء مبتكرة أو تعود لعصور ماضية.

وتألقت الممثلة الأمريكية هيلاري سوانك في فستان قصير من تصميم جيامباتيستا فالي لخريف 2012، حيث تداخل اللون الرمادي مع الأسود في خطوط عرضية، مع حزام ذهبي اللون من الوسط، وارتدت حذاء بكعب عالٍ أسود اللون، كما تألقت الممثلة الهندية ايشواريا راي في فستان طويل من الأسود اللامع بأكمام طويلة شفافة.

وارتدت الممثلة الأمريكية باربرا ايدن زيا هنديا من قطعتين، من اللون الوردي والأحمر الغامق، أما المغنية الأمريكية أزيليا بانكس ظهرت بزي من قطعتين أيضا ولكن من الفرو الأبيض، والجزء العلوي على شكل "قطة"، مع حذاء أسود بكعب عالٍ.