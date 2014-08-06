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مصدر قضائى: إحالة عدد من القضاة المتورطين فى التحريض على العنف إلى الجنايات

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مصدر قضائى: إحالة عدد من القضاة المتورطين فى التحريض على العنف إلى الجنايات مصدر قضائى: إحالة عدد من القضاة المتورطين فى التحريض على العنف إلى الجنايات

أرشيفية

كشف مصدر قضائي عن أن المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية توقيع عدد من القضاة على بيان لرفض عزل الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يسلم ملف القضية إلى مجلس التأديب قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكداً أن قاضى التحقيق انتهى من التحقيق منذ فترة وتفرغ منذ فترة طويلة لكتابة المذكرة النهائية لهذه القضية.

وأوضح المصدر إن انتهاء فترة تولى رئيس مجلس التأديب الجديد ستكون ٣٠ أغسطس الجارى وسيتم تولى رئيساً جديداً لمجلس التأديب مما دفع قاضي التحقيق إلى تأجيل تسليم أوراق القضاة الذي سيتم إحالتهم للتأديب فى القضية وحتى يتم منح الفرصة للمجلس من دراسة اوراق القضية بالكامل، مشيراً إلى أنه سينتهى من المذكرة نهاية الأسبوع الجارى وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات خلال أيام .

وأشار إلى أنه سيتم إحالة عدد كبير من القضاة المتورطين فى القضية إلى مجلس التأديب، كما سيتم إحالة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف والوقوف أمام الشعب لرفض ثورة ٣٠ يونيو وعودة محمد مرسي رئيساً للدولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة :” إن قاضي التحقيق ذاته توقف عن التحقيق في الجزء المتبقي من قضية تأسيس عدد من القضاة جماعة ذات توجه سياسي داخل القضاء تحت مسمى “حركة قضاة من أجل ”، للانتهاء بشكل كامل من قضية بيان رابعة العدوية وأنه سيستكمل الجزء المتبقي في القضية ونظر انتماء ما يقرب من 45 قاضي للحركة لم يتم حسم أمرهم بعد إصدار القرار الخاص بقضية بيان رابعة العدوية .

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