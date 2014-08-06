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المحكمة تفض الاحراز في قضية “أحداث مجلس الشورى”

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image (1) قامت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء،فى جلسة  إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى” والتى وقعت فى نوفمبر الماضى. بفض احراز القضية والذى تبين بة اسطوانات مدمجة   ونصل حديد  وقطعة معدنية وتم رفع الجلسة للقرار.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

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