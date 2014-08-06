إخلاء سبيل 10 من الإخوانببني سويف بضمان مالى.. والنيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى

أمر المستشار محمد بسيونى مدير نيابة بنى سويف باشراف المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف، بإخلاء سبيل 10 من عناصر الإخوان، بضمان مالى 2000 جنيه وإخلاء سبيل وكيل مدرسة بضمان مالى 10 آلاف جنيه مع تحريز المضبوطات التى كانت بحوزتهم وطلب تحريات الأمن الوطنى.

وكانت جماعة الإخوان بمدينة بنى سويف قد نظمت مسيرة ضمت ما يقرب من 100 شخص، أمس الثلاثاء، أمام مسجدى على بن ابى طالب والجزيرة وطافوا الحارات، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وقامت قوات الامن برئاسة اللواء عادل حجازى مساعد مدير الامن واللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية بمهاجمة المسيرة والقت عناصر الإخوان الطوب والحجارة على القوات .

وتمكنت القوات القتالية من ضبط حسام جميل توفيق وفداء الرسول خضر وعبدالرحمن حسن ابراهيم واحمد على الصغير ومحمود احمد عبدالوهاب ومحمد ادهم نوح وحسام عبدالخالق عبدالله وسلامة سعيد سلام ومحمد سعيد سيد وضبطت بحوزتهم 11 هاتف محمول وكاميرا ديجتل محمل عليها صور لمظاهرات واغانى مناهضة للجيش والشرطة وشعارات رابعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات الأمن الوطنى .