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المعداوي: جميع الجهات الأمنية مستمرة في العمل في صالة (4) .. ولن نجامل أحدا على حساب الدولة

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المعداوي: جميع الجهات الأمنية مستمرة في العمل في صالة (4) .. ولن نجامل أحدا على حساب الدولة المعداوي: جميع الجهات الأمنية مستمرة في العمل في صالة (4) .. ولن نجامل أحدا على حساب الدولة

كتب : حسن حسين منذ 11 دقيقة

أكد المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني، إن صالة الطائرات الخاصة رقم (4) بمطار القاهرة الدولي مطروحة الآن في مناقصة عالمية لتأجيرها وتشغيلها وفقا للقوانين المصرية، ولم يتقدم أحد حتى الآن بعروض لإيجارها، موضحا أن الهدف من إيجار الصالة هو تحقيق أكبر مكاسب مادية لشركة ميناء القاهرة الدولي، لأن الصالة كانت تحقق قبل الثورة نحو 16 مليون جنيه وبدأت تحصل بعد الثورة نحو 6 ملايين فقط.

وأضاف وزير الطيران، في تصريحات له اليوم، أن الصالة تم طرحها قبل ذلك كصالة رجال أعمال، وسحب كراسة الشروط 6 شركات، بعضها يعمل بالمطار، ولم يتقدم أحد منهم بعدما قرأ شروط التشغيل، نافيا المجاملة في إيجارها، كما تردد في بعض وسائل الإعلام لإحدى شركات الطيران.

وقال المعداوي إن الشركة الجديدة التي ستستأجر الصالة ستلتزم بالقانون والشروط، وأشار إلى أن هناك ثوابت وسياسات داخل الصالة لا يمكن الاستغناء عنها في أي مطار في العالم، وهي (الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحي وأجهزة الأمن القومي) وكلها جهات تتبع وزارات أخرى غير الطيران.

كما شدد وزير الطيران المدني أن الوزارة لا تجامل أحدا على حساب الدولة، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق مع شركة طيران عربية كما ادعى البعض.

وعن إغلاق مطار القاهرة الدولي لعدة ساعات ليلا خلال الشهر القادم، قال الوزير "تعرضنا لهجوم كبير دون مبرر لأن المطار سوف يعمل 24 ساعة يوميا، ولكن التوجيهات التي أعطيتها الآن للشركة القابضة للمطارات الملاحة الجوية تخفيض الإضاءة والتكييفات خلال فترات الهدوء داخل المطارات على مستوى الجمهورية بسبب أزمة الطاقة الكبرى التي نتعرض لها".

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