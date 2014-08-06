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الدفاع فى “أحداث الشورى” يطلب استدعاء ” موسى وعاشور”

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الدفاع فى “أحداث الشورى” يطلب استدعاء ” موسى وعاشور” الدفاع فى “أحداث الشورى” يطلب استدعاء ” موسى وعاشور”

عمرو موسى

طالب خالد على، المحامى عن بعض المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى” والتى وقعت فى نوفمبر الماضى، بسماع الشهود ومشاهدة الفيديوهات المحرزة فى أوراق القضية والتصريح بالحصول على نسخة منها، وأيضاً استدعاء عمرو موسى وسامح عاشور نقيب المحامين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وخالد يوسف المخرج، وعمرو صلاح الدين، وأيضاً أحمد غنيم أعضاء ورؤساء وضع الدستور فى 2014

ويأتى طلب الدفاع نظراً لاتجاه المتهمين للقيام بمظاهرة لكى يتم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين .

يُذكر أنه تم توجيه الاتهام إليهم بالاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

 

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