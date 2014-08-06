وورلد تريبيون : “داعش ” رفضت نداءات للتدخل في الحرب مع حماس ضد إسرائيل

ذكرت صحيفة ” وورلد تريبيون” الامريكية اليوم أن جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” قررت عدم التدخل في هجمات “حماس ” ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم على نسختها الاليكترونية إن مصادر إسلامية قالت إن (داعش) رفضت نداءات عديدة مما وصفتها بـ ” مليشيات تابعة للقاعدة في قطاع غزة ” بارسال المال والسلاح لقتال إسرائيل.

ومضت الصحيفة تقول إن داعش ردت قائلة إن اولويتها هي إقامة دولة “الخلافة” في العراق وسوريا وتركيا.

وأضاف المصدر ” ان داعش وفرت تدريبات لفلسطينيين كانوا قد جاءوا إلى معسكراتها في العراق وسوريا .. ليس اكثر “.

وقالت المصادر إن جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام تستثمر في هدوء مواردها في قطاع غزة .. لكن الحركة تعمل مع جماعات اخرى – من ضمنها جماعة انصار الشريعة وجيش الاسلام – لتجنيد الفلسطينيين في الحرب الحالية ضد العراق وسوريا.

وفي منتصف عام 2014 سعت جماعات سلفية عديدة في قطاع غزة للحصول على تمويل من “داعش”. .ونشر البعض صورا لخلايا تابعة لابو بكر البغدادي زعيم داعش.

وقال مصدر اخر ” ان حماس لا ترغب ولا تريد “داعش” بل انها تقبض على هؤلاء الذين تراهم ناشطين اكثر من اللازم “.

أ.ش.أ