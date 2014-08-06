كيري يحث إسرائيل والفلسطينيين على الاستفادة من الهدنة في غزة

حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إسرائيل والفلسطينيين على الاستفادة من الهدنة في قطاع غزة للتحرك نحو مفاوضات جادة على نطاق أوسع.

وقال كيري – في تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعتها اليوم الأربعاء – إن الوضع القائم في قطاع غزة يظهر ضرورة التفاوض حول حل الدولتين ، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية التي يشنها الفلسطينيون حيث أنه لا يمكن أن تحيا دولة في هذا الوضع.

وأوضح كيري أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد تصرفت بطريقة صادمة لا تصدق مما أسفر عن حدوث أضرار رهيبة.

وقال كيرى ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد مطالب الجانب الفلسطيني في رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، إن ما يريده هو أن يدعم الفلسطينيين في رغبتهم تحسين معيشتهم والحصول على الغذاء وكذلك فتح المعابر وإعادة البناء ونيل حرية أكبر وإن ذلك لن يحدث إلا بمسئولية أكبر تجاه إسرائيل عن طريق وقف إطلاق الصواريخ.

كما أكد كيرى على أن مبدأ حل الدولتين سيوفر الأمن لإسرائيل وحياة أفضل بحريات أكبر للفلسطينيين، مشددا على أن الوضع الحالي قد أظهر ضرورة الرجوع إلى طاولة المفاوضات ومحاولة حل القضايا بين الدولتين.

أ ش أ