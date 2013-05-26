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وفد مصري يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر"مستقبل الثقافة العربية الإسلامية الوسطية"

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وفد مصري يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر"مستقبل الثقافة العربية الإسلامية الوسطية" وفد مصري يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر"مستقبل الثقافة العربية الإسلامية الوسطية"
يضم الوفد شيخ الأزهر وحسن حنفي وعمار علي حسن وقدري حفني ونبيل عبدالفتاح وأسامة الغزالي حرب وثروت الخرباوي

كتب : أ.ش.أ منذ 0 دقيقة

غادر مطارالقاهرة الدولى اليوم وفد مصرى من الإعلاميين والكتاب والخبراء متوجها إلى أبوظبى فى زيارة للإمارات يشارك خلالها فى فعاليات مؤتمر "مستقبل الثقافة العربية الإسلامية الوسطية" الذى يبدأ غدا.

ويقوم بتنظيم المؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حيث يشارك فيه نخبة من المفكرين والخبراء والكتاب المصريين من بينهم شيخ الأزهر والدكتور حسن حنفى والدكتور عمار على حسن والدكتور قدرى حفنى والدكتور نبيل عبدالفتاح والدكتور أسامة الغزالى حرب وثروت الخرباوى.

وسيبحث المؤتمر موضوعات مهمة من خلال عدة جلسات من بينها نظرة تحليلية فى تيارات الفكر الإسلامى العامة والتيارات الصوفية والعلمانية والإسلامية الوسطية. كما يتناول المؤتمر الفكر الإسلامى وحركة النهضة العربية وبواعث حركة النهضة العربية والتيار الدينى التجديدى إضافة لبحث حركات الفكر الإسلامى السياسى المعاصر والإخوان المسلمون.

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