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لويس سيجورا يتولى رئاسة الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم حتى أكتوبر 2015

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لويس سيجورا يتولى رئاسة الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم حتى أكتوبر 2015 لويس سيجورا يتولى رئاسة الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم حتى أكتوبر 2015

بوينوس آيرس، (إفي): حل لويس سيجورا محل الراحل خوليو جروندونا، الذي توفي الأسبوع الماضي بسبب قصور في وظائف القلب، كرئيس للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بعد ان تمت الموافقة بالإجماع على تعيينه في هذا المنصب حتى أكتوبر/تشرين أول من عام 2015.

واختير سيجورا من قبل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الارجنتيني لكرة القدم الليلة الماضية "بالإجماع دون اعتراض أو تساؤلات".

وكان سيجورا النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد كما تولى رئاسة الاتحاد قبل جروندونا.

وصرح سيجورا عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، بإنه سيجتمع مع جيراردو مارتينو، المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الباراجوائي، الخميس المقبل لمحاولة إقناعه بتولي تدريب الأرجنتيني.

وأوضح ان الاتحاد يحاول اتمام الصفقة مع مارتينو وان الامر كان قرار جروندونا ايضا، مضيفا إن المدرب "يمتلك درجة عالية من الوعي ويجب أن يقود منتخب التانجو بحلول المونديال القادم".

وقال سيجورا إنه قد يتم بعض التغييرات في البطولات المحلية قبل موسم 2015 ، وان هناك أفكار حول ذلك لكن لم يتم البت في الأمر بعد، دون أن يعطي مزيد من التفاصيل.

وتوفي جروندونا في 30 يوليو/تموز الماضي إثر متاعب صحية، حيث نقل إلى مستشفى بوينس آيرس بسبب قصور في وظائف القلب، بعدما تدهورت حالته الصحية.

ويتولى جروندونا رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 1979 ، كما تولى منصب نائب رئيس الفيفا منذ 1998.

وأصبح جروندونا رئيسا للاتحاد الأرجنتيني بعد عام واحد من التتويج بمونديال 1978 الأول في تاريخ بلاده، وفي عهده حصد راقصو التانجو اللقب للمرة الثانية في 1986 ، بقيادة اللاعب دييجو أرماندو مارادونا، بجانب الوصافة في 1990 و2014.

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