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إقبال متوسط لخريجى الثانوية للتقديم بالمرحلة الثانية للجامعات الخاصة

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إقبال متوسط لخريجى الثانوية للتقديم بالمرحلة الثانية للجامعات الخاصة إقبال متوسط لخريجى الثانوية للتقديم بالمرحلة الثانية للجامعات الخاصة

شهدت الجامعات الخاصة، منذ صباح اليوم، إقبالاً متوسطاً من خريجى الثانوية العامة، المرحلة الثانية، للتقديم بأوراقهم للالتحاق بالكليات المتبقية، فيما ستبدأ أعمال المرحلة الثالثة يوم الأربعاء 27/8/2014، وانتهاء أعمال مكتب القبول واستلام ملفات الطلاب من الجامعات للقبول للعام الجامعى 2014/2015 يوم الأحد 21/9/2014".

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية قد وافق أمس على الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للمرحلة الثانية، ويشمل ذلك 94% للطب، 85% للصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، 80% للهندسة، 70% للحاسبات، 68% للتكنولوجيا الحيوية، 65% لباقى الكليات. وهذه الدرجات هى الحد الأدنى للتقدم للكليات وليس القبول بها.


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