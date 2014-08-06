ضبط 6 هاربين من أحكام صادرة ضدهم بمطار القاهرة الدولى

ضبطت مباحث مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، ٦ هاربين من أحكام صادرة ضدهم بالحبس وكذلك شخص أثناء قيامه بتعاطي المخدرات.

تمكن الرائد عبد المنعم الخولي من المباحث، من ضبط المدعو “ا.م” القادم علي الطائرة المصرية من تونس لطلبه في قضية تبديد ، كما وصل علي الطائرة المصرية من تونس كلاً من: “ا.ع” والمطلوب أيضاً في قضية تبديد، وكذا “ش ع” المطلوب في قضية مباني ، وكذا “ب ا” والمطلوب في قضية إتلاف ، و “ر ع” والمطلوب في قضية ضرب ، كما وصل علي الطائرة المصرية العالمية من جدة الراكب “ي ع” والمطلوب في قضية حريق عمد والمحكوم عليه فيها بالحبس ٥ سنوات .

من ناحية أخري تمكن المقدم حاتم الشهاوي من إدارة البحث، من ضبط المدعو “م ص” أثناء تردده علي الميناء وذلك لتدخين سيجارة ملفوفة بنبات الحشيش المخدر أثناء تواجده بأماكن انتظار السيارات.