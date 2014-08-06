محافظ مطروح يدين حادث الضبعة الإرهابى ويؤكد هذا سيزيد مصر إصرار وعزيمة

أدان اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح العمل الإرهابي الذي وقع بطريق الضبعة ، وأسفر عن استشهاد رائد شرطة و4 جنود ،واستهدف محاولة زعزعة الأمن والاستقرار والجهود التى تبذلها الدولة من اجل النهوض والتنمية، مقدماً التعازى لأسر الشهداء ولأبناء مصر جميعا.

وقال المحافظ في بيان صحفي أن هذا العمل الإرهابي سيزيد الدولة المصرية إصراراً وعزيمة على مكافحة الإرهاب، والوقوف ضده صفا واحدا حكومة وشعبا للعبور بمصر لبر الأمان، مع وعى الشعب المصري جيداً ما يحدث ضده داخليا وخارجيا.

وأضاف المحافظ انه حادث عارض يتسم بالخسة والندالة ولن يعرقل مسار التغيير الذي تشهده مصر حاليا نحو الأفضل ،كما أنه لن يؤثر على تمتع مطروح بالآمن والأمان ، وأن من ارتكبو هذا الحادث بعيد عن المصريين الذين يرفضون تلك الأحداث الإرهابية شكلا وموضوعا، مشددا على أن الحادث لا بد أن يجمع كلمة المصريين جميعا علي اجتثاث الإرهاب من جذوره، وأن القضاء على الإرهاب يتطلب تكاتف شعبي مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أعلن مساء الثلاثاء 5 أغسطس قيام مجهولون يستقلون إحدى السيارات بإطلاق الأعيرة النارية تجاه سيارة من قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة بنطاق محافظة مطروح ، مما أسفر عن استشهاد الرائد طارق محمد سامح مباشر وأربعة مجندين هم عبد الباسط عبد السلام دحمان،و محمود محمد عبده،ومحمد حسين محمد حسين،و أحمد فؤاد كمال.

من ناحية أخري تشهد محافظة مطروح استقرار أمنى ورواج سياحي للمصطافين وشهدت الشواطئ اقبال متزايد اليوم الأربعاء، مع سير الحياة بشكلها الطبيعى والتواجد الامني بشوارع المحافظة.