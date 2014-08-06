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بدء إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال أحمد عز بعد تسديده كفالة 100 مليون جنيه

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بدء إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال أحمد عز بعد تسديده كفالة 100 مليون جنيه بدء إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال أحمد عز بعد تسديده كفالة 100 مليون جنيه

أحمد عز

قال مصدر أمنى بمصلحة السجون، إنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن رجل الأعمال أحمد عز ، مؤكدا  أنه لاتوجد قضايا أخرى ضده تستوجب حبسه الاحتياطي.

وكان رجل الأعمال احمد عز، قد سدد الكفالة المالية وقدرها 100 مليون جنيه إلى خزينة محكمة استئناف القاهرة، أمس الثلاثاء، طبقًا لقرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد فهمى لإخلاء سبيله بتلك الكفالة ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

كما تم وقف نظر قضية إعادة محاكمته في اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمة التربح والاستيلاء على المال العام لحين الفصل في قضيتي رخصة الحديد والدخيلة اللتين يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية.

وقامت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار محمد العتيق القائم بأعمال المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، بمخاطبة مصلحة السجون لتنفيذ قرار المحكمة بعد سداد المتهم الكفالة.

وقال مصدر قضائي أن «عز» انهي فترة الحبس الاحتياطي وأنه سيتم إخلاء سبيله بعد سداد الكفالة.

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أونا

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