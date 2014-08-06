الكهرباء: الحمل المتوقع 27000 وعجز الإنتاج أمس 4675 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن أقصى حمل متوقع اليوم الأربعاء يبلغ 27000 ميجاوات، مشيرة إلى أن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس الثلاثاء بلغ 4675 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الرابعة صباحا ثم تحول إلى اللون الأخضر حتى الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحا ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
ومن جانبها، تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ