الكهرباء: الحمل المتوقع 27000 وعجز الإنتاج أمس 4675 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن ‏حالة الشبكة أن أقصى حمل ‏متوقع اليوم الأربعاء يبلغ 27000 ميجاوات، مشيرة إلى أن ‏فصل ‏‏الأحمال ‏أثناء ذروة أمس الثلاثاء بلغ ‏‏4675 ميجاوات.‏‎‏ ‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى الرابعة صباحا ثم تحول إلى اللون الأخضر حتى الساعة الثامنة و35 دقيقة صباحا ‏ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

‏ ومن جانبها، تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏

أ ش أ