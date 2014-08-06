أبو العرايس يزعم: أول مذبحة إبادة جماعية كانت في عهد النبي محمد.. والرسول قطع رقاب الأطفال

زعم الناشط السياسي سامح أبو العريس أن أول مذبحة ابادة جماعية في التاريخ الاسلامي وقعت في عهد النبي محمد وهي مذبحة قبيلة يهود بني قريظة .

وأضاف “أبو العرايس” علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن سعد بن معاذ هو صاحب الحكم بقتل جميع رجالهم وسبي جميع نسائهم وأطفالهم والاستيلاء على اموالهم واراضيهم .

وتابع:” من بشاعة الموضوع انه لتحديد هل الذكر بالغ ليقتل أو لم يبلغ ليباع كعبد كانوا بيكشفوا على الشعر حول عضوه الذكري فاذا وجدوا الشعر أنبت يقتل واذا لم ينبت باعوه في سوق العبيد، لدرجة أن بعض المشايخ يعتبرون هذا دليلا على سن البلوغ، لتنفيذ المذبحة تم حفر خنادق وقطع رقاب كل الذكور حتى الاطفال المراهقين والقائهم في هذه الخنادق كمقابر جماعية، ويقدر عدد من قتلوا بعدد 700 الى 900 شخص.

وأرجع السبب إلي أن قبيلة بني قريظة تحالفت مع القبائل العربية التي حاصرت المدينة ونقضت العهد مع المسلمين .

وتساءل:” لماذا دفع الأبرياء من الأطفال والرجال المسالمين من القبيلة ثمن قرار اتخذه قادتهم بأن قتلوا وقطعت رقابهم ودفنوا في مقبرة جماعية في خنادق ؟؟ وما ذنب النساء والأطفال ليباعوا في سوق العبيد ؟؟ والغريب ان الرسول قال لسعد بن معاذ ” لقد حكمتم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا معاذ ” . وأيضا أخذ الرسول لنفسه احدى السبايا من اليهود وضمها الى نسائه وهي ريحانة بنت زيد بن شمعون بعد أن قتل زوجها مع جميع من قتلوا من رجال بني قريظة وحتى أطفالهم ممن أنبت لهم بعض الشعر . فلماذا نلوم الان على داعش والقاعدة وغيرهم بينما هم فقط يتبعون سيرة المسلمين الأوائل ؟؟