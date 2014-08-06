الاحصاء : 9.51 % تراجعا فى قيمة العجز بالميزان التجاري خلال شهر ابريل الماضي

أظهر الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 9.51 % ليبلغ 56.10 مليار جنيه مقابل 94.21 مليار جنيه خلال الشـهر ذاته من العام 2013 .

وأوضح الاحصاء – فى النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهر أبريل 2014 الصادرةاليوم الاربعاء – ان قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 1.12%ليسجل 56.16 مليار جنيه خـلال شهر أبريل 2014 مقابل 85.18 مليار جنيه خلال شهر ابريل من العام الماضي مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع كالمنتجات البترولية ، والملابس الجاهزة ،والبرتقال الطازج بجانب تراجع اسعار الأسمدة، و العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة .

وأشار الى انخفاض قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة بنسبة 5.33 ٪ لتسجل 12.27 مليار جنيـه مقابل 79.40 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بسبب تراجع قيمة بعض السلع كالمنتجات البترولية ،و المواد الأولية من الحديد والصلب ، اللدائن بأشكالها الاولية ، القمح و الذرة.