أخبار عاجلة

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري -
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - عماد الدين حسين : ترامب وجه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية -
تغطية خاصة - هاني خلاف :هناك جماعات تابعة للإخوان في بعض الدول لا تقوم به الإخوان في مناطق أخرى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الأوقاف يوجّه رئيس الهيئة لتطبيق العدالة فى التعيينات

Google+ Print
وزير الأوقاف يوجّه رئيس الهيئة لتطبيق العدالة فى التعيينات وزير الأوقاف يوجّه رئيس الهيئة لتطبيق العدالة فى التعيينات

وجّه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المهندس صلاح جنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، بأهمية التنبيه والتأكيد على عدم إجراء أى تعيينات بالأمر أوالطريق المباشر.

وطالب الوزير بأن تكون أى تعيينات بناء على إعلان عام، وطبقًا للاحتياجات الفعلية للعمل، واعتبار ممثلى الهيئة بالشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف مسئولين عن أى مخالفة لتعليمات الهيئة، باعتبارها صاحبة الكلمة العليا فى الإدارة واتخاذ القرارات، مع ضرورة عرض الاحتياجات الفعلية على مجلس إدارة الهيئة، مع عدم السماح بأى تجاوزات تخل بتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والمساواة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن تعليمات الوزير تهدف تحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية التامة فى مجال التعيينات بهيئة الأوقاف المصرية أو أى من الشركات التابعة لها، وعطفا على التعليمات السابقة فى هذا الشأن.

وطالب الوزير رئيس هيئة اﻷوقاف بإعداد تقرير مفصل عن جميع المشروعات التى تنفذها الهيئة، وما تم إنجازه فى كل منها، وسرعة إنجاز أى مشروعات لم يتم الانتهاء منها، وموافاة الوزير بأى معوقات للعمل، واقتراح الحلول له.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365