وزير الأوقاف يوجّه رئيس الهيئة لتطبيق العدالة فى التعيينات

وجّه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المهندس صلاح جنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، بأهمية التنبيه والتأكيد على عدم إجراء أى تعيينات بالأمر أوالطريق المباشر.

وطالب الوزير بأن تكون أى تعيينات بناء على إعلان عام، وطبقًا للاحتياجات الفعلية للعمل، واعتبار ممثلى الهيئة بالشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف مسئولين عن أى مخالفة لتعليمات الهيئة، باعتبارها صاحبة الكلمة العليا فى الإدارة واتخاذ القرارات، مع ضرورة عرض الاحتياجات الفعلية على مجلس إدارة الهيئة، مع عدم السماح بأى تجاوزات تخل بتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والمساواة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن تعليمات الوزير تهدف تحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية التامة فى مجال التعيينات بهيئة الأوقاف المصرية أو أى من الشركات التابعة لها، وعطفا على التعليمات السابقة فى هذا الشأن.

وطالب الوزير رئيس هيئة اﻷوقاف بإعداد تقرير مفصل عن جميع المشروعات التى تنفذها الهيئة، وما تم إنجازه فى كل منها، وسرعة إنجاز أى مشروعات لم يتم الانتهاء منها، وموافاة الوزير بأى معوقات للعمل، واقتراح الحلول له.