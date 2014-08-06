بالصور.. حفل لوداع قيادات وضباط مديرية الوادي الجديد المنقولين فى الحركة الأخيرة

نظمت مديرية أمن الوادي الجديد حفل لوداع قيادات وضباط المديرية المنقولين في نشرة تنقلات الشرطة الصادرة أول أغسطس الجاري .

حضر الحفل اللواء عمر أحمد ناصر نائب مدير أمن الوادي الجديد واللواء احمد حاتم مساعد مدير أمن الوادي الجديد واللواء طارق عجيز مدير مباحث الوادي الجديد السابق ومساعد مدير امن الشرقية الحالي والعميد صبري غازي مدير مباحث المديرية ولفيف من ضباط المديرية بجيمع إداراتها .

وقال الرائد أحمد سامي الجوهري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام السابق بمديرية أمن الوادي الجديد والمنقول إلي مديرية أمن الاسكندرية، أن المديرية حريصة علي تقديم أيات الشكر والعرفان لكل القيادات وجميع الضباط عن مدة خدمتهم في محافظة الوادي الجديد تقديرا وعرفانا من وزارة الداخلية لجهودهم في خدمة الوطن والحفاظ علي أمنه .

وكانت نشرة تنقلات الشرطة تضمنت نقل وترقية اللواء طارق عجيز مدير مباحث المديرية الي مساعد مدير امن الشرقية ونقل كلا من مديري مرور ومطافي المديرية ونقل الرائد احمد سامي الجوهري من مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الوادي الجديد إلي مديرية أمن الإسكندرية .