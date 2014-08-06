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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 589 قتيلاً و2400 مصابا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 589 قتيلاً و2400 مصابا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 589 قتيلاً و2400 مصابا

زلزال في الصين-أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين مؤخراً وبلغت شدته 6,1 درجة على مقياس ريختر إلى 589 قتلى و2400 مصاب.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية صباح اليوم الأربعاء أن السلطات الصينية قامت بإرسال كميات كبيرة من مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال، مشيرة إلى أن قوات الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار 12 ألف منزل في إقليم “يونان” جراء الهزة الأرضية القوية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الزلزال تمركز في “لونجتوشان” وكان من القوة بحيث شعر به سكان الأقاليم المجاورة خاصة “سيشوان” و”جويزو”.

تجدر الإشارة إلى أن 15 ألف شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال مدمر ضرب إقليم “يونان” عام 1970 وبلغت قوته آنذاك  7,7 درجة على مقياس ريختر.
> أ ش أ

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